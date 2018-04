Los dobles de Charlize Theron y Tom Hardy en 'Mad Max' se enamoraron y ahora son marido y mujer

El amor entre Dayna y Dane Grant no surgió en una discoteca o un parque, ni siquiera en una biblioteca. Ambos son dobles de acción en la industria del cine y se conocieron peleándose.

"Suena bastante cursi, pero realmente fue amor a primera vista. Mientras estábamos peleando en las escenas estábamos enamorándonos el uno del otro, y muy rápido", explicó Dane a Stuff, un medio australiano.

Tras su romance en medio del desierto de Namibia en 2012, durante el rodaje de la película, la pareja tuvo un hijo, Ryder, y se casaron el año pasado. Dayna es neozalandesa y Dane sudafricano, así que de no ser por 'Mad Max: Furia en la carretera', podrían no haberse conocido nunca.

Dane hizo las veces del doble de Tom Hardy durante los ensayos de la película, para crear las escenas de acción, y durante el rodaje le sustituyó el guapísimo Jacob Tomuri, que parece el hermano gemelo del actor británico. Dayna, por su parte, sí que interpretó a Furiosa como doble de Charlize Theron durante todo el proyecto.

A celebratory picture taken at the end of our 7.5 month adventure #madmaxfuryroad #tomhardy #jacobtomuri #stunts x pic.twitter.com/RbTbooIBgH