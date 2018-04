El exdirector del FBI alerta de que Trump no está "moralmente capacitado" para presidir EEUU

El exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) James Comey ha alertado este domingo de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no está "moralmente capacitado" para estar al frente del país durante una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC.

"Una persona (...) que habla y trata a las mujeres como si fueran pedazos de carne, que miente constantemente sobre asuntos de cualquier medida y que insiste en que el pueblo estadounidense le cree, no es apta para ser presidente de Estados Unidos por motivos morales. Y esa no es una declaración política", ha aseverado Comey. "No está capacitado para ser presidente", ha añadido.

Los comentarios de Comey han tenido lugar un día antes de que se publique su libro 'A Higher Loyalty', en el que acusa al magnate neoyorquino de ser un mafioso. Este mismo domingo, el dirigente estadounidense ha vuelto a arremeter contra el exdirector de la agencia.

"El escurridizo James Comey, un hombre que acaba siempre mal y fuera de control (no es inteligente). ¡Caerá como el peor director del FBI de la historia como mínimo!", ha aseverado Trump este domingo a primera hora a través de su cuenta de Twitter, donde ha aludido directamente a Comey, que ha señalado que Trump ha provocado "un tremendo daño" a las normas culturales e institucionales del país.

Sobre la presunta injerencia rusa y la posible vinculación entre Trump y altos cargos de Moscú -que le habrían ayudado a llegar a la Casa Blanca-, Comey ha aseverado que "es posible" que haya algún tipo de relación entre Rusia y el dirigente.

"La respuesta honesta es que no lo sé. Es lo que estábamos tratando de investigar todo el tiempo. ¿Había alguien conspirando con los rusos? No hay duda de que hay mucha incertidumbre en torno a la cuestión. Pero si existe alguna prueba, no permanecí el tiempo suficiente investigando como para saberlo", ha explicado, según ha recogido la cadena CNN. "Es posible que los rusos tengan algo con Trump. No sé, estas son unas palabras que nunca creí que diría en relación a un presidente de Estados Unidos, pero es posible", ha continuado.

Comey ha tratado de defenderse de los comentarios de Trump y ha asegurado que su libro trata del "liderazgo ético". "Hay tres presidentes en mi libro: dos sirven para ilustrar los valores de un liderazgo ético y otro funciona como contrapartida. Espero que la gente lo lea y lo encuentre útil", ha indicado.

El pasado 13 de abril, el presidente estadounidense tildó a Comey de "mentiroso demostrado", "topo" y "caradura" después de que su antiguo subordinado, a quien despidió el pasado mes de mayo, le describiera en su nuevo libro como un "mafioso".