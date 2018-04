Francia vive este martes su segundo día de huelga masiva del ferrocarril en Francia, tras la jornada de caos vivida este martes. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) indicó que a causa del paro su programa de servicio para este martes es casi idéntico al del lunes, con un pequeño aumento en el número de trenes de alta velocidad (TGV), ya que de media circulan uno de cada siete en lugar de uno de cada ocho.

Por lo demás, se mantiene la misma proporción en el resto, es decir uno de cada ocho en los otros trenes de largo recorrido, uno de cada cinco regionales y cercanías y las tres cuartas partes de los internacionales.

Los manifestantes protestan contra el programa de reformas de Emmanuel Macron que plantea abrir el sector ferroviario a las empresas privadas, entre otras medidas. El Gobierno por su parte mantiene su reforma posición respecto a la reforma.

El secretario de Estado de la Cohesión Territorial, Julien Denormandie, reiteró este martes, en una entrevista al canal 'BFMTV', el argumento de que el objetivo es "un buen servicio público que ahora no es de calidad suficiente", para lo cual se van a invertir 36.000 millones de euros en la renovación. Y sobre todo, insistió en que la empresa no se va a privatizar, sino que se va a transformar en "una sociedad nacional de capital público", en que no se cerrarán líneas deficitarias y en que el estatuto específico de sus empleados sólo desaparecerá para los nuevos contratos.

A los ferroviarios se suman los empleados del sector de la limpieza y de la energía. Hasta ahora 140 mil trabajadores se benefician de un estatuto especial y un trabajo vitalicio. El seguimiento de la huelga este martes fue importante, solo funcionó uno de cada siete trenes de alta velocidad.

Los manifestantes han anunciado más de 30 jornadas de huelgas para los próximos tres meses.