El Manchester United anuncia el fichaje de Lukaku

El Manchester United ha informado este sábado a través de su página web de que ha alcanzado un acuerdo con el Everton para el traspaso del delantero belga Romelu Lukaku, de 24 años. En un escueto comunicado, el Manchester United confirmó el acuerdo con el Everton e indicó que el fichaje del atacante de Amberes queda pendiente de que supere las pertinentes "pruebas médicas" y de que se resuelvan "asuntos personales".

"Al Manchester United le complace anunciar que ha llegado a un acuerdo con el Everton para el traspaso de Romelu Lukaku. La transferencia está sujeta a que el jugador pase las pruebas médicas y cumpla los términos y condiciones personales", reza el comunicado del club.

Este traspaso, que le costará a Mou 85 millones de libras según algunas fuentes, supone que Álvaro Morata, delantero del Real Madrid y que estaba muy cerca de firmar por el United, no firmará con el equipo de Mourinho. También podría suponer el retorno de Wayne Rooney, leyenda del United, a Goodison Park trece años después de su marcha.

Esta será la segunda vez que Lukaku coincida con José Mourinho, ya que ya estuvo a sus órdenes en el Chelsea, pero fue el entrenador el que decidió que Lukaku debía irse al Everton en la temporada 2013-14. Una temporada después, el delantero belga firmó por el conjunto de Liverpool por 35 millones de euros. Sin embargo, el entrenador portugués ya quiso a Lukaku para el Real Madrid cuando contaba con 19 años y jugaba en la liga belga, aunque el traspaso no se llegó a realizar.

El joven delantero belga ha anotado 26 goles esta temporada con el Everton, siendo el jugador más destacado de los 'Toffees' y un auténtico ídolo dentro del club. Romelu Lukaku, de 24 años, debutó profesionalmente en 2009 cuando militaba en el Anderlecht belga.

Salió del club en 2011 rumbo al Chelsea, que un año después lo cedería al West Bromwich Albion (WBA). En su retorno no consiguió ganarse la confianza de Mou, por lo que salió cedido al Everton, donde ha permanecido hasta ahora. Salomón Rondón, delantero de 27 años que milita en el WBA, podría ser su sustituto en el Everton.

