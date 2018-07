La demoledora estadística de Cristiano Ronaldo: 1,03 goles por partido en nueve años de blanco

Cristiano Ronaldo ha logrado 49 títulos como jugador del Real Madrid, 16 de ellos son trofeos colectivos y 33 individuales. Todos ello en 438 partidos con el Real Madrid.

Además de esos trofeos colectivos e individuales, Cristiano Ronaldo ha logrado batir y pulverizar récords y estadísticas tanto en las competiciones españolas como en las europeas.

Desde que fuera presentado por el Real Madrid el 6 de julio de 2009 Cristiano Ronaldo ha conseguido 16 títulos colectivos con la entidad madridista: 4 Ligas de Campeones (2013-14, 2015-16, 2016-17 y 2017-18), 3 Mundiales de Clubes (2014, 2016 y 2017), 2 Ligas de España (2011-12 y 2016-17), 3 Supercopas de Europa (2014-15, 2016-17 y 2017-18), 2 Copas del Rey (2010-11 y 2013-14) y 2 Supercopas de España (2012-13 y 2017-18).

Por otro lado, Cristiano Ronaldo siempre se le ha caracterizado por conseguir numerosas distinciones individuales.

Con el Real Madrid el delantero portugués ha logrado 33 títulos individuales: 4 Balones de Oro (2013, 2014, 2016 y 2017), 2 FIFA "The Best" (2016 y 2017), 3 veces elegido Mejor jugador de Europa (2014. 2016, y 2017), 3 Botas de Oro (2011, 2014 y 2015), 3 Trofeos de máximo goleador en España (2011, 2014 y 2015), 8 veces elegido en el Once Mundial FIFA FIFPro, una vez elegido mejor Delantero de la 'Champions', una vez elegido mejor Jugador del Mundo FIFPro, 3 veces elegido Mejor Goleador del Mundo por IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol), 2 veces escogido Mejor Jugador final Mundial de Clubes (2016 y 2017), una vez elegido Mejor Jugador final Supercopa de Europa (2014), una vez elegido Mejor Jugador de la final de la Champions (en Cardiff en 2017), un Balón de Oro del Mundial de Clubes (2016).

Aparte de estos galardones y premios individuales y colectivos, Cristiano Ronaldo ha logrado batir récords y estadísticas en la liga española y también en Europa. Estos son los más destacados:

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos, con un promedio de 1,03 goles por partidos.

En el año 2013, Cristiano Ronaldo logró 69 goles (59 con el Real Madrid y 10 con Portugal) su mejor cifra en un año natural.

En la temporada 2014-15, Cristiano Ronaldo alcanzó los 61 goles en 54 partidos con el Real Madrid. Se convirtió en el jugador madridista con más goles en un temporada en la historia del equipo blanco.

Actualmente, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en competiciones europeas con 122 goles. De esos 122 goles, 120 de ellos son en la Liga de Campeones y 2 en la Supercopa de Europa.

En la temporada 2013-14 el delantero portugués marcó 17 goles en la Liga de Campeones, récord histórico de la competición.

Único jugador que ha marcado en los seis partidos de la fase de grupos de la 'Champions'.

Único jugador que marca en once partidos consecutivos de la 'Champions'. - En la temporada 2014-15, Cristiano Ronlado estableció un nuevo récord personal: anotó 20 goles en 12 partidos consecutivos.

Futbolista con más tripletes en la historia del Real Madrid (42) y de la liga española (33).

Primer futbolista en la historia del Real Madrid en marcar cuatro goles en tres partidos de Liga.