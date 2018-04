The New York Times y The New Yorker ganan el premio Pulitzer por su investigación del caso Weinstein

The New York Times y The New Yorker han recibido el Premio Pulitzer, el más alto honor para el periodismo en los Estados Unidos, por su cobertura del caso Harvey Weinstein que revelaron a principios de octubre. Jodi Kantor y Megan Twohey, del New York Times, y Ronan Farrow, del New Yorker, fueron honrados en la categoría más prestigiosa, la de "periodismo de servicio público".