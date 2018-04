Muere a los 28 años el DJ sueco Avicii

El DJ sueco Avicii, una de las grandes estrellas mundiales de la música electrónica en los últimos años, fue encontrado muerto este viernes a los 28 años en Mascate, capitán de Omán, según anunció su representante, Diana Baron.

"Es con gran pesar que anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", indicó Baron, quien precisó que el joven dj fue encontrado muerto en la capital de Omán "este viernes por la tarde". La familia "está destrozada y pedimos a todo el mundo -agregó- que, por favor, respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se harán más declaraciones", concluyó.

El DJ anunció en marzo de 2016 que se retiraba, al menos temporalmente, de su carrera musical para explorar otros campos y tener más tiempo para "la vida de la persona real tras el artista". En aquel momento señaló en una larga carta a sus seguidores que no cerraba la puerta a volver a los escenarios, aunque no sería en breve, y señalaba: "Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida".

DJ Avici habría sufrido problemas de salud durante varios años, entre ellos una pancreatitis aguda, "en parte debido al consumo excesivo de alcohol", asegura el medio especializado Variety.

Nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, Avicii alcanzó relevancia mundial como DJ y productor de música electrónica gracias a su canción 'Levels', que en 2011 se convirtió en un enorme éxito. La trayectoria de Avicii incluye otros temas muy populares como 'Wake Me Up' o 'Hey Brother' y discos como 'True' (2013) o 'Stories' (2015).

El DJ sueco, que actuó como estrella en festivales por todo el mundo, fue muy conocido por colaborar con grandes artistas como Coldplay en 'A Sky Full of Stars', David Guetta en 'Sunshine', Lenny Kravitz en 'Superlove', Robbie Williams en 'The Days' o Rita Ora en 'Lonely Together'.

En 2014 firmó "Dar um Jeito (We Will Find a Way)", el himno oficial del Mundial de Fútbol celebrado en Brasil, junto a Carlos Santana, Wyclef Jean y Alexandre Pires.

Su último concierto fue en Ibiza

La carrera de Avicii comenzó cuando ganó un concurso de producción organizado por Pete Tong en 2009. Dos años más tarde, en el 2011, se convirtió en un titán con su clásico 'LE7ELS' tras lo cual se convirtió en el primer DJ de EDM en realizar una gira por todo el mundo.

Avicii rompió todos los esquemas de la música electrónica cuando presentó su canción 'Wake Me Up' en el Ultra Music Festival de Miami en 2013.

El año 2015, según recoge su biografía, debía haber sido muy bueno para el productor, pero todo lo vivido hasta entonces fue demasiado y el estrés, la ansiedad y la enfermedad acabaron pasándole factura.

Tras una pausa de ocho meses, en marzo de 2016 Avicii volvió al Ultra Miami y diez días después anunció su retirada. Fue un 28 de agosto de 2016 en Ibiza donde Tim Bergling ofreció su último espectáculo.