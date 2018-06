Raikkonen: "Todo el mundo en la Fórmula 1 disfruta de la carrera nocturna en Singapur"

Kimi Raikkonen afronta con ganas la última parte del Mundial que se desarrollará ya fuera de Europa. Situado en tercer lugar del campeonato a 38 puntos de Alonso, el finlandés espera con ansia su primera victoria con Lotus y en 2012 y quién sabe si llegará en el próximo Gran Premio de Singapur que se disputa en Marina Bay.

Raikkonen sabe cuáles serán las claves de la cita nocturna: "Será importante empezar lo más arriba posible. Al ser un circuito urbano será complicado adelantar. Además en Mónaco no fuimos bien, pero no hay razón para que no podamos lograr un buen resultado en Singapur, ya que en Valencia hizimos uno de los mejores fines de semana en mucho tiemo".

Y es que Kimi sabe mucho de ir veloz en Singapur, donde posee la vuelta más rápida a pesar de no haber puntuado en sus dos anteriores participaciones: "Me gusta de verdad ir a Singapur. Es un gran sitio, me encanta la comida de allí y no me importan los inusuales horarios. Además tengo asuntos pendientes tras las dos últimas carreras allí al no puntuar, lo que no significa que no sea rápido en Marina Bay".

El de Lotus no nota diferencia alguna sobre conducir de día a hacerlo de noche en Singapur: "Los dos primeros años recuerdo cómo la gente hablaba de que era distinto, pero cuando encienden la luz artificial es exactamente igual que correr durante el día. Todo el mundo en la F1 disfruta de la carrera nocturna de Singapur".