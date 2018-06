EL FINÉS PUEDE SER EL TAPADO DEL MUNDIAL

El Mundial no es solo cosa de Alonso y Vettel: Kimi es el tercer piloto en discordia, el más regular y el único que no se ha retirado aún esta temporada. El piloto que surgió del frío no lo tiene fácil: nadie ha ganado un Mundial sin haber conquistado una prueba. Está obligado a hacer podios en todas las carreras y esperar los fallos del resto.