Rajoy: "El que gana es el que lucha y el que no se rinde nunca"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insuflado ánimo a los populares en el mitin de Gran Canaria y ha señalado que "el que gana es el que lucha por la victoria, el que tiene fe en la victoria y el que no se rinde nunca".

"Ni un paso atrás, vamos a ganar", ha dicho. Y ha lanzado un mensaje a los votantes: "confíen en nosotros que nosotros vamos a responderles". "Un partido y un gobierno no se improvisan, no se inventan y no se fabrican", ha señalado el presidente del Gobierno, quien ha apuntado que partidos como el suyo tienen momentos mejores o peores, "berrinches y alegrías", pero "al final saben dónde están".

Y frente a esos partidos que ahora "proliferan por doquier", el PP es la única fuerza política que garantiza certidumbre y seguridad, ha dicho Rajoy en el mitin de Las Palmas de Gran Canaria.

Un acto en el que el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, ha advertido a los tradicionales votantes 'populares' que aún están "molestos" con el partido y piensan votar a Ciudadanos de que se equivocan si creen que el partido de Albert Rivera acabará apoyando al PP.

"Esa puede ser la manera más directa para que vuelva la izquierda en España", ha dicho Soria, quien ha subrayado que "hay que votar a Rajoy". "Aquí no hay fotocopias, hay que ir al original y el original se llama Mariano Rajoy".

Antes del acto electoral, Rajoy se dio un baño de masas y de 'selfies' con el móvil de todo aquel que se le acercó a pedírselo, con el ministro José Manuel Soria oficiando como improvisado fotógrafo, con cara de estar en su salsa en una ciudad de la que ha sido alcalde y a la que regresa cada fin de semana.

El paseo de Rajoy comenzó a las 18.00 horas casi exactas desde la espectacular espiral de Martín Chirino que preside la entrada a Triana desde el parque de San Telmo y terminó a las 18.35, con el tiempo justo para llegar al mitin, en la calle Arena: 290 metros. Es decir, a un ritmo de ocho metros por minuto y un desbordante número de fotos con el móvil casi a cada baldosa que pisaba.

Durante ese recorrido, Mariano Rajoy, ha asegurado que todavía le queda "algún anuncio importante" por hacer en materia económica durante la campaña electoral.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 20-D anunció en una entrevista la exención del IRPF para aquellas personas que sigan trabajando tras la edad de jubilación y, durante el primer año, para quienes consigan su primer empleo.

Además el presidente del Gobierno no comprende que el socialista Eduardo Madina se muestre a favor de la excarcelación del dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, quien cumple una condena de seis años y medio de cárcel por intentar reconstruir Batasuna bajo la dirección de ETA a partir del proyecto Bateragune, según el Tribunal Supremo.