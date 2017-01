Rajoy defiende en un vídeo del PP que "ser serio significa cumplir"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido en un nuevo vídeo electoral del PP ante las elecciones generales del 20 de diciembre que "ser serio significa cumplir" y que él es una persona seria a lo largo de su vida que ha intentado "hacer las cosas bien".

Rajoy ha pronunciado estas palabras en el vídeo "Hablando en serio", que se puede ver en la web "participaenserio" y que hace unos días puso en marcha el Partido Popular ante los próximos comicios.

"Me he equivocado muchísimas veces, no soy tan listo como para no equivocarme, pero siempre he intentado cumplir en mi trabajo, hacer las cosas bien y tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí, cosa que no siempre he conseguido", añade. Rajoy asegura que ser serio "no significa no sonreír o no divertirse".

"Significa cumplir en tu vida, cumplir con tu familia, respetarlos, quererlos, cuidar a tus amigos, no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti y en el trabajo hacer las cosas bien", apostilla el jefe del Gobierno. En el vídeo, explica que en los próximos cuatro años hay que crear dos millones de puestos de trabajo para llegar al año 2020 y tener en España veinte millones de personas trabajando.

Eso llevará a que se paguen más impuestos y se cotice a la Seguridad Social, por lo que se podrá "cuidar mejor las pensiones, mejorarlas, gastar más dinero en mejores servicios públicos, infraestructuras, ciencia o investigación", considera Rajoy. Recuerda que entre 2014 y 2015 se han creado más de un millón de puestos de trabajo y que el objetivo es mantener el ritmo.

"Es el gran objetivo de la legislatura, porque de eso depende todo lo demás", afirma el presidente del Gobierno. Rajoy apunta que en esta legislatura la prioridad ha sido evitar el rescate de España porque, de lo contrario, el país habría estado como Grecia y habría que haber tomar tomado "decisiones duras".

"Por suerte, aunque con muchos sacrificios, hemos logrado evitarlo", señala, y añade que el objetivo es mantener la misma política económica que hasta ahora porque "ha funcionado". "Las políticas hay que mantenerlas, hacer políticas serias y no hacer demagogia y no gobernar para quedar bien y ser simpático", apostilla.

Rajoy opina que para gobernar hay que tener en cuenta siempre el interés general, "lo que obliga a tomar decisiones que a mucha gente no le gustan, eso es gobernar". El jefe del Gobierno quiere que todo el mundo "esté orgulloso de su país, que reconozca lo bueno que hay en su país, que hable bien de su país".

"Somos conscientes de que hay cosas que no están tan bien, pero que tenemos que trabajar para ser cada vez mejores", añade.