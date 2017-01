Homs revela que CDC y ERC serán "supercreativos" en su formato para el 20-D

EVITA REVELAR SÍ ÉL SERÁ EL CANDIDATO CONVERGENTE

"Veremos una cosa que no se había visto hasta la fecha", ha asegurado el conseller de Presidencia en funciones, Francesc Homs, que ha afirmado que el independentismo concurrirá "junto" al 20-D. No obstante, ha aclarado que su propuesta será diferente a la candidatura de Junts pel Sí porque ya no afrontarán las elecciones generales en clave de plebiscito.