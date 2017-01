Aznar descarta participar en la campaña electoral del PP

El expresidente José María Aznar no prevé participar en la campaña electoral para las elecciones del 20 de diciembre. No obstante, a una semana de que arranque, desde la dirección nacional del PP no se atreven a descartar su presencia, máxime cuando, sostienen fuentes de Génova, las caravanas electorales de Mariano Rajoy y de otros cargos de la cúpula del partido no están cerradas.

Sin embargo, el exjefe del Ejecutivo comentó el pasado lunes ante personas presentes en la reunión semestral Patronato de FAES que el acto de presentación de una biografía de Konrad Adenauer, que tuvo lugar este miércoles, era su "único acto público" hasta Navidades.

En los últimos años ha aumentado la distancia entre Aznar y Rajoy, algo que no ocultan personas próximas a ambos dirigentes. Así, fuentes próximas al presidente del Gobierno se quejan de la "falta de generosidad" de su antecesor. Como ejemplo reciente citan las manifestaciones de Aznar un día después de las elecciones catalanas del 27 de septiembre en las que arremetió públicamente con la estrategia seguida por Rajoy en Cataluña. Según dijo entonces, los resultados dejaban al PP en el "peor escenario posible" ante las generales. "Ya va el quinto aviso y no se puede desoír", proclamó, unas palabras que causaron malestar en la dirección nacional del PP.

El alejamiento entre Aznar y Rajoy no ha impedido que el presidente de honor del PP haya participado estos años en los grandes actos del partido --las convenciones políticas y los congresos nacionales-- y en las campañas electorales a nivel nacional, si bien en las europeas de 2014 su presencia se limitó a la presentación de una conferencia del entonces candidato Miguel Arias Cañete.

La previsible ausencia de Aznar en esta campaña contrasta con la intensa agenda que tuvo hace cuatro años con una decena de actos por diferentes provincias de Castilla y León, Madrid, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia o La Rioja. Eso sí, en ninguno de esos actos coincidió con Mariano Rajoy. Tampoco se les pudo ver juntos en las municipales y autonómicas celebradas en mayo de este año. Aznar despejó su agenda internacional para apoyar a Luisa Fernanda Rudi (Aragón), Pedro Sanz (La Rioja), María Dolores de Cospedal (Castilla-La Mancha) y Juan Vicente Herrera (Castilla y León). También protagonizó un mitin en Madrid con Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

Para ver juntos en un mitin a Aznar y Rajoy hay que remontarse a la campaña electoral de 2008. El expresidente irrumpió sin previo aviso en la plaza de toros de León para arropar al candidato del PP. "Vamos a mandar a Zapatero a su casa", proclamó entonces en la tierra del propio Zapatero, si bien el Partido Popular perdió esos comicios.

El próximo jueves por la noche arranca en Málaga, con la tradicional pegada de carteles, la campaña para las generales del 20 de diciembre. Si finalmente José María Aznar no participa, será la primera vez en las últimas legislaturas que no ofrece un mitin para pedir el voto para el PP.