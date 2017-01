Albert Rivera: "A los indecisos les recomiendo que vuelvan a ver el debate"

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha insistido durante una entrevista en Onda Cero en su idea de lograr una participación masiva de la gente, algo que ha señalado que "siempre favorece a Ciudadanos" porque en su opinión una participación baja lo que provocará es que "se favorezca al mantenimiento del bipartidismo". Por ello, especialmente se ha mostrado esperanzado en que la gente joven acuda a votar.

"En España hay que estar unidos y no crear bandos"

Rivera también ha criticado la "campaña sucia" que se está produciendo en estas últimas semana con "insultos no sólo como los que se vieron en el debate, también los que ha recibido Monedero y Begoña Villacís por su físico". Ha destacado que para él "no vale todo" y cree que "en España hay que estar unidos y no buscar bandos".

Además, después de ver el cara a cara, el líder de Ciudadanos se ratifica en su idea de no investir presidente ni a Mariano Rajoy ni a Pedro Sánchez, ya que "eso llevaría a que España no cambiara nunca".