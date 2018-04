Benatia: "Hice todo lo posible por no tocarle, cada vez me disgusta más el mundo del fútbol"

El marroquí Mehdi Benatia, autor del polémico penalti que provocó la clasificación del Real Madrid para las semifinales de la Liga de Campeones, calificó de "absurdo" que el colegiado señalara esa pena máxima en el minuto 93 porque dijo que no había hecho falta a Lucas Vázquez.

"No se puede cometer un error en este tipo de acción. Cada vez estoy más disgustado con este mundo del fútbol. Un árbitro no puede permitirse conceder un penalti como ese en el minuto 93 y matar el trabajo hecho", señaló.

"El Real Madrid no necesita estos favores"

Ante los medios explicó su versión de la jugada: "Giro alrededor de Lucas Vázquez para no tocarlo, él busca caerse, es lo único que podía hacer. Un penalti así es absurdo. No le he tocado, he tocado el balón".

Benatia, quien indicó que "el Real Madrid no necesita estos favores", señaló que estaba "muy orgulloso" de su equipo por el gran encuentro cuajado en el Santiago Bernabéu y tampoco consideró justa la expulsión del meta Gianluigi Buffon por protestar al colegiado inglés Michael Oliver tras decretar el penalti.