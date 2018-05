RAC1 volvió a mostrar su resignación y hartazgo tras una nueva Copa de Europa del Real Madrid. La victoria de los de Zidane ante el Liverpool acabó con la paciencia de la emisora catalana.

"La Decimotercera es una realidad. Cuando no es Karius es el portero del Bayern, y cuando no son las lesiones de Vidal, Neymar o de Robben es la de Salah, y cuando no es Cristiano es Gareth Bale", aseguró el comentarista al abrir el espacio informativo a las once la de noche.