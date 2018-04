El vestido low cost de Kylie Jenner que se ha agotado en las tiendas

Que Kylie Jenner es un referente de estilo para muchas mujeres no es ningún secreto. Aunque muchas veces es imposible copiar los looks de la celebrity, valorados en miles de euros, hay otras ocasiones en las que Kylie lo pone muy fácil.

Un ejemplo es el último look que ha subido la madre de Stormi. Kylie aparece con un vestido ajustado gris con forma de camiseta larga que acentúa su espectacular figura. La prenda pertenece a la marca Naked Wardrobe y tiene un precio de 38 dólares, que al cambio son 30 euros.

Kylie combina el vestido con unas deportivas y unos calcetines de deporte. Este no es el primer look low cost de la semana que luce Kylie: para el primer fin de semana de Coachella la celebrity lució un mono negro ajustado que no alcanzaba los 20 dólares, ¿El único problema de estos looks? Que por ahora están agotados. Es lo que tiene el efecto Kylie Jenner.