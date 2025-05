Amigo de Manolo 'el del Bombo' relata su angustia tras alertar a emergencias

Paco, amigo de Manolo 'el del Bombo', compartió en Y ahora Sonsoles los momentos de angustia que vivió tras recibir una llamada de Manolo, quien le informó que se había caído. "Me dijo que estaba bien, que no llamase al 112, así que me fui", relató Paco.

Durante tres días, Paco intentó ayudar a su amigo, pero Manolo insistía en que no necesitaba asistencia. Finalmente, Manolo le pidió que llamara a emergencias, y Paco lamenta no haberlo hecho antes. "Debería haber llamado al 112 y ese es un remordimiento que llevaré siempre", confesó.