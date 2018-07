¿Recuerdas la primera temporada de 'Vive Cantando'?

CAPÍTULO 1

Trini, a pesar de los golpes, seguirá luchando y apoyando a su familia

Tras la llegada al barrio, Trini descubrió que lo que iba a ser una vuelta transitoria se convierte en algo definitivo tras reencontrarse con vecinos y amigos. Además, debe hacerse cargo de sus sobrinos después de la muerte de su hermana. La vuelta de Trini supuso todo un revulsivo para los que allí se quedaron…

CAPÍTULO 2

Trini se reconcilia con su familia

Paula no quiere que Trini la escriba, ni la hable y Nacho no quiere que lleve a su abuelo a una residencia. Los pequeños tienen una fuerte discusión con su tía y ésta no sabe que hacer con ellos. Aunque al final llegan a un buen entendimiento. Mientras, tras la gran inauguración de La Bamba queda truncada cuando llega el novio de Lucía. La policía clausurá el bar, aunque Juanjo no piensa tirar la toalla. Revive los mejores momentos del segundo capítulo de Vive Cantando.

CAPÍTULO 3

Paula perdona a su tía por haber leído su diario

Paula está muy mustia y su tía no sabe por qué. Trini decide leer su diario y descubre que nadie se ha acordado de su cumpleaños. Trini lo intenta arreglar, pero su sobrina descubre lo del diario. Al final Paula ve las buenas intenciones de su tía y la perdona. Además, Candela y Mariano se reconcilian y María José y Jeco tienen un acercamiento.

CAPÍTULO 4

Juanjo se reconcilia con su hija y conoce a su nieto

César descubre que Juanjo espía a su hija y su nieto a la salida del colegio de éste y decide ayudarle a recuperarles. Aunque al principio al dueño de La Bamba no le parece una buena idea, lo cierto es que su hija le presenta a su nieto y le pide mantener el contacto. Por otra parte, Trini ayuda a su sobrino a sacar su vena artística a pesar de lo que puean pensar los demás. También conocemos al nuevo novio de María José, Ricky, que se le presenta a Jeco en su casa y hace que a su primo se le rompan las ilusiones. Vuelve a ver los mejores momentos del cuarto capítulo de Vive Cantando.

CAPÍTULO 5

Trini y Juanjo vuelven a estar juntos

Con un 14,4% de share y más de 2,5 millones de espectadores, 'Vive Cantando' lidera su franja de emisión una vez más. Trini está decidida a grabar el disco con Willy y por ello vende la máquina de coser de su abuela. Necesita el dinero para pagar parte de la producción. Pero al final se da cuenta de que su lugar está en La Gloria con la gente que le quiere. Juanjo es uno de ellos. El dueño de La Bamba ha comprado de nuevo la máquina y se la ha regalado a Trini, algo que le abre los ojos a Trini. Por ello, vuelven a estar juntos. ¿Durarán? Además, Carlos le cuenta a su madre que su padre está teniendo una aventura.

CAPÍTULO 6

Juanjo a Trini: "Me gusta que me compliques la vida"

Aunque parecía que todo estaba bien estando juntos y sin complicaciones, Juanjo recuerda que Trini estuvo embarazada de él y no se lo contó, aunque perdiera el bebé de forma natural. Aún así, Lucía le hace ver qué es lo importante y Juanjo decide declararse a Trini delante de todo el mundo. Le dice que la quiere y que le encanta que le complique la vida. Además, Ceferino le compra su camiseta del Rayo a Mariano sin que él lo sepa para que pueda pagar su deuda a Julián.

CAPÍTULO 7

César se reconcilia con su padre

Cuando la abuela de César muere, éste encuentra unas fotos de su padre y decide ir en su busca, aunque no es de la manera en que él se lo había imaginado. El padre de César escribió el libro que le cambió la vida a su hijo, aunque ahora reniega de él. Cuando conoció a su madre, su padre empezó a beber y a ser un tipo insoportable y por eso le dejó, aunque no la culpa por ello. Al final, su padre recapacita y se da cuenta de que César puede ser lo mejor que le ha pasado en su vida y no lo quiere cambiar por nada.

CAPÍTULO 8

Trini se deja llevar y se besa con Carlos

Trini decide presentarse a un casting para un programa de televisión, pero en él le dan una dosis de realidad que ella no esperaba. No es lo que están buscando, pero su sobrina Paula sí. Todo eso hace que se distancie de Juanjo que, acompañando a Rafael al médico, descubre que su hígado no funciona bien. Mientras, Carlos no para de tirarle los tejos a Trini, y aunque ésta al principio se resiste, en una noche de borrachera decide dejarse llevar y se besa con Carlos en medio de la calle. Por otra parte, Jeco descubre que María José está embarazada de Ricky mientras está viviendo en casa de sus tíos. Candela y Mariano le habían hachado de casa para que se buscara él solo la vida.

CAPÍTULO 9

César, Juanjo, Jeco y Carlos triunfan con su striptease en La Bamba

César no para de tener ideas para intentar sacar a flote el karaoke, y aunque a Juanjo no siempre le gusten, tiene que reconocer que ganas no le faltan. La última son las despedidas de soltera, y como no consigue strippers de verdad, convence a Juanjo, Jeco y Carlos para que le ayuden con la fiesta. Además, María José pierde unas pastillas que había encontrado y Asun se las toma por error. Esto hace que se coja un colocón y empiece a decir verdades. Revive los mejores momentos del capítulo de Vive Cantando.

CAPÍTULO 10

Trini confiesa a Juanjo su infidelidad

Carlos sigue intentando conquistar a Trini y esta se deja querer porque las cosas con Juanjo no van bien. Pero, el dueño del Karaoke no deja de intentarlo y decide darle a su novia una sorpresa porque hace 15 años que se dieron el primer beso. Quiere que Trini grabe un disco. Ella se emociona pero se da cuenta de que no puede seguir mintiendo a Juanjo y decide contarle que se ha estado acostando con Carlos. Juanjo se va sin poder decir ni una palabra. ¿Volverán?

CAPÍTULO 11

Lucía le confiesa a César que está enamorada de él

Lucía ve la buena relación que tienen César y su novia y se da cuenta de ha perdido a un gran chico. Finalmente acaba confesándole a César lo que siente por él creándole un gran dilema. Paula descubre también que la infidelidad de Trini a Juanjo ha sido nada más y nada menos que con Carlos y acaba realmente dolida. Por otro lado Maria José descubre que espera gemelos y cuando a la familia parece que no le puede ir peor Carlos se lesiona en un accidente y adiós al contrato del Rayo Vallecano.

CAPÍTULO 12

Trini se marcha del barrio

A Trini le han ofrecido de nuevo su antiguo puesto en la orquesta y al ver el desastre que ha montado en el barrio ha tomado la decisión de marcharse. Acude al Karaoke a decírselo personalmente a Juanjo que a pesar de todo no le sienta nada bien que Trini se vuelva a marchar.

CAPÍTULO 13

Trini ha decidido quedarse en el barrio

Trini no quiere volverse a marchar y lo ha dejado claro en el escenario, su familia tampoco quieren que se marche de nuevo así que tras una última canción para despedirse de la orquesta junto a Nacho y Paula, Trini decide quedarse.

CAPÍTULO 14

Trini se entera de que Juanjo necesita un trasplante

Trini acaba descubre por accidente que Juanjo necesita un trasplante de hígado, desilusionada porque él se lo ha ocultado hasta el último momento acaban peleando. Además Juanjo se enfurece con César por habérselo contado, lo que provoca una pelea entre estos dos amigos.

CAPÍTULO 15

Una Navidad inolvidable

Ha sido una Navidad muy emocionante en la Gloria, donde el recuerdo de los que no están, los malos momentos y también los pequeños milagros han estado muy presentes en este capítulo. Además por fin hemos podido ver el esperado beso entre Carlos y Paula que tanto se ha hecho esperar.