Paula perdona a su tía por haber leído su diario

Paula está seria y triste. Trini lo ha intentado todo y no sabe cómo acercase más a ella... Así que decide solucionarlo a su manera: leyendo su diario. Y así es como descubre el por qué del estado de ánimo de su sobrina…

Mariano y Candela han tomado una decisión: Lo mejor es divorciarse. Otra cosa es que vaya a ser fácil repartirse el piso, el bar, reorganizar sus vidas… y dejar de verse todos los días.

El que sí parece sacar provecho de la separación de sus padres es Jeco, que con la excusa de estar pasando un mal trago, intenta dar lástima a María José para pasar más tiempo con ella.

Juanjo anima a César a lanzarse de una vez con Lucía. No la han contratado por buena camarera, precisamente, así que ya es hora de decirle lo que siente por ella, pero cuando César por fin se decide… aparece la Susi, su ex, a la que nunca ha sabido decir que no.