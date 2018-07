Andrés Arenas: "Ceferino es como un farol, está ahí siempre"

Ceferino, ese hombre que siempre está en el bar 'Los Caños' junto a Mariano y su familia, al tanto de todo lo que pasa a su alrededor pero no tiene unas tramas excesivamente grandes. "Es como un farol, está ahí siempre", así nos lo ha definido Andrés Arenas, quien interpreta a éste, un hombre que está solo, que no se sabe mucho de él, y que no cuenta con mucha gente.

En la segunda temporada, con lo poquito que hemos podido saber, parece que Ceferino tiene su lado romántico, ya que cantará una canción como una declaración de amor. "Me gustaría como Ceferino cantar una canción solo yo, sobre todo romántica, porque está muy solo".

De hecho, es el primer personaje fijo de Andrés Arenas como actor, había hecho capitulares en otras series pero nunca había contado con un papel de forma permanente. "He tenido mucha suerte de formar parte de este equipo, da tan buen rollo levantarse a las 5 de la mañana para grabar".