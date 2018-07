Saray quiere volver con Rizos: “Yo te quiero de verdad”

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 4 – TEMPORADA 2 VIS A VIS

Rizos está harta de la actitud de Saray y se enfrenta a ella delante de Macarena y Zulema. Rizos no quiere saber nada de ella: “No tienes ni idea de querer a alguien” y Saray se calienta: “Hago lo que fuera por ti, Macarena no te quiere, está contigo porque le conviene, por las circunstancias. Yo te quiero de verdad”. Macarena salta y se mete en la discusión.