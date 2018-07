MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 3

Tere le pide a Macarena que vuelva a hacerle el favor de 'mear' en su bote porque los resultados han dado que está embarazada. De esta manera Macarena se entera de que está embarazada, en la cárcel y con un nuevo abogado hipotecando a sua padres y hermano. A ella le gustía decirle esto a su padre: "Me gustaría decirte que vas a ser abuelo, me gustaría decirte muchas cosas, que me pegan y me acosan y he estado a punto de tirar la toalla. Lo voy a intentar papá, lo voy a intentar hasta el final".