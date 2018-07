Macarena, al borde de ingresar en un psiquiátrico

Tras el secuestro y su posterior aborto, Macarena está hundida, y Sandoval intenta consolarla y transmitirle cariño, pero después de todo lo que ha pasado, la joven no soporta que ahora quiera ser su amigo. Maca está totalmente rebelada, el odio le recorre todo el cuerpo y la ira le hace que responda con un tremendo bofetón al médico, algo que éste no soporta y le pasará factura en un futuro no muy lejano.

