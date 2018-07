Berta Vázquez: “Rizos le tirará los trastos a Macarena desde el principio”

Rizos es rebelde por naturaleza. No tiene miedo a nadie y tiene un pronto que le es imposible frenar. La actriz Berta Vázquez interpreta a Rizos en Vis a Vis y hemos hablado con ella que nos ha descrito a su personaje.

Berta la describe como “una moneda de oro que brilla, pero tiene 2 caras, no es una delincuente pero es una kamikaze de la vida. Es muy emocional y muy visceral lo que significa que para bien es muy noble e incondicional y para mal la posee su emoción y lo irracional y no mide las consecuencias de sus actos y eso es lo que la mete en la cárcel, ser una inconsciente”. Rizos está en la cárcel por hacer un alunizaje, por atracar una joyería con sus amigos con el fin es irse de vacaciones.

"Rizos está en la cárcel por ser una inconsciente"

Berta dice de Rizos que aporta algo de oxígeno a las tramas porque ella siempre está alegre “para ella estar en la cárcel es una aventura más de la vida”. “Mi personaje no tiene filtros, es honesta y noble y no tiene maldad. Cuando llega Macarena a Cruz del Sur ve en ella luz y fragilidad y ve algo en ella que desea tener y desde el principio le tira los trastos”. Y justo eso empezará a ser un problema entre Saray (exnovia de Rizos) y Rizos “Rizos es oscuridad y en cuanto se estera que está por otra persona, se crea una especie de triángulo. Rizos se intentará deshacer de Saray porque no le hace bien”.

El lunes se estrena Vis a Vis a las 22:30 horas en Antena 3.