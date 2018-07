Albero Velasco: "Quiero que Palacios se enamore y saque su lado más oscuro"

ENTREVISTA CON ALBERTO VELASCO | 'VIS A VIS'

Alberto Velasco nos ha contado qué le parece el resultado tras grabar esta primera temporada de 'Vis a Vis'. "Me parece sorprendente y a la vez me parece justo", ha dicho. Además, confiesa que desde siempre han sabido que esta serie tenía algo especial, pero que no esperaban la gran acogida que ha tenido por parte del público.