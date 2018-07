Las emotivas palabras de Cecilia Freire a los amores de su vida

El emotivo discurso de Cecilia Freire en los Ondas 2016:

"Para uno de los mejores actores de dentro y fuera de este país, Adrián lastra. El hombre que me regala su alma a cada plano. Demuestra que no somos actores de comedia o de drama, solo queremos hacer creer a la gente que nuestros personajes existen. Gracias a él, Rita respira. A mi familia, representante y a mi particular Pedro, que es el hombre que aspira a las estrellas sin perder la tierra. Te quiero mi amor"

Los Premios Ondas 2016 describen así a Cecilia Freire y a Rita, su personaje en 'Velvet'

Como actriz es un soplo de aire fresco, una cómica que borda el registro dramático, con una extraordinaria naturalidad, y capacidad de empatizar con el espectador. Cecilia es “Rita” en Velvet, el paño de lágrimas de Ana, Paula Echevarría, un personaje lleno de optimismo, comicidad y complicidad, que apoya una serie de televisión de notabilísimo éxito.

Adrián Lastra responde entre lágrimas al Ondas dedicado por Cecilia Freire