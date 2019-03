Clara sorprende de cocinera sexy a Alberto y Mateo

"Estoy loco por ti, quiero que me ames una vez más"

Tras la desaparición de Ana, Mateo se ha puesto en el lugar de Alberto y se ha dado cuenta de que no podría sorportar que Clara desapareciese. Clara, que ya no cree nada de su Mateíto, le reprocha que jamás va a madurar. Cuando buscaron a Ana ambos sintieron miedo y Mateo se decide para dar el primer paso y confesarle que la necesita a su lado: "Ahora que he estado a punto de perderte y por ello vivir en la oscuridad para toda la eternidad, quiero pedirte que me ames un vez más y te prometo que será así para siempre"