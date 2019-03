Alberto a Ana: "Vas a conseguir todos tus sueños, estoy seguro"

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 10 TEMPORADA 3 | GOLPE DE EFECTO

Ana necesita despejarse y para ello se escapa a su rincón favorito, la azotea. Pero no es la única que quiere evadirse de sus problemas, Alberto también está ahí con la mirada perdida en las estrellas. Alberto no se atreve a contarle a Ana la mentira de Cristina, tan sólo le hace saber que siempre ha pensado en ella: "Todas las decisiones que he tomado en mi vida las he tomado pensando en ti". Ana sonríe pese a saber que todo se ha roto. Lo que no sabe la costurera es que Alberto ha tomado una drástica solución que impulsará a Ana profesionalmente "Tu carrera profesional no ha hecho más que empezar, vas a conseguir todos tus sueños"