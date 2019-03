Manuela Velasco: "Cristina intenta sacar fuerzas para perdonar a Alberto"

MANUELA VELASCO HABLA SOBRE CRISTINA

Manuela Velasco nos cuenta cómo afronta Cristina, su personaje en 'Velvet', la nueva temporada. La actriz nos adelanta que ante la situación con Alberto, Cristina sufrirá un cambio radical y decidirá que si no es con ella no será con ninguna. Con esa pretensión, no es de extrañar que esté dispuesta a destrozar a Ana.