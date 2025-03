Orhan deja atrás a Defne y reafirma su amor por Gülgün: “Ella es lo mejor que me ha pasado en la vida”

Orhan ha decidido dar la cara y visitar a Defne una última vez. Quiere dejar claro que no hay espacio para ella en su corazón. Sabe que sus encuentros solo alimentan un sentimiento que nunca debió resurgir.

Pero Defne no está dispuesta a aceptar un final. Dolida, le ha echado en cara que nunca ha sabido elegir su propia felicidad, que siempre ha dejado que otros decidan por él: "Te casaste con Gülgün sabiendo que te equivocabas. Podríamos ser felices".

Orhan ha respondido desde el corazón. "No me casé con una mujer con la que solo podía ser feliz, sino con alguien con quien podía compartir mi tristeza. Gülgün es lo mejor que me ha pasado en la vida", ha asegurado.

Lo que Orhan no sabía es que Gülgün estaba allí, en la puerta, escuchando cada palabra. Durante mucho tiempo ha sentido dudas, pero, en ese momento, han desaparecido.

Ahora sabe que Orhan la ama, y esas palabras han sido la prueba definitiva de que su amor es real.