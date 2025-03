“No puedo volver a casarme”: esta noche, el grito desesperado de Seyran contra Kazim

Seyran está al límite. Esta noche, en Una nueva vida, la joven se atreve a hacer lo que nunca antes había hecho: plantarse ante su padre. Le pide, casi suplicando, que no la obligue a casarse de nuevo. Aún no está divorciada y tiene claro que no está dispuesta a pasar por otro matrimonio impuesto.

Pero Kazim no escucha razones. Más autoritario que nunca, habla de su decisión como si fuera una sentencia: “Dos novias van a salir muy pronto de esta casa, porque yo lo digo”. Y no solo se refiere a Seyran. También Suna está en juego.

La tía Hattuç, al ver cómo Kazim presiona a sus hijas, no puede quedarse en silencio. Esta vez se impone y defiende a Seyran: “¿Cómo puedes hablar de casarla si ni siquiera ha firmado el divorcio?”.

La tensión es tan fuerte que Hattuç comienza a sentirse mal y sufre un mareo delante de todos. Aun así, Seyran no retrocede. Mira a su padre y se lo repite con el corazón en la mano: “No puedo volver a casarme”.

Mientras tanto, Suna se queda en silencio, atrapada también en un destino que no ha elegido. ¿Podrán las hermanas escapar de los planes de Kazim o están condenadas a cumplir lo que él ha decidido por ellas?

Esta noche, la tensión en casa de los Sanli estalla. No te pierdas Una nueva vida, a las 22.00 horas en Antena 3.