Züleyha, ajena a la infidelidad de su marido, va a entregarle su pulsera a Ümit

Züleyha no tiene ni idea de todo lo que está ocurriendo entre Demir y Ümit. Desde que su marido dejó a Ümit, la joven tiene muy claro que va a hacer lo que esté en su mano por recuperarle.

Además, ahora la joven está asesorada por Müjgan, que con tal de hacerle la vida imposible a Züleyha, está dispuesta a hacer lo que haga falta. En este caso, ha sido ella quien ha puesto en el coche de Demir una pulsera de Ümit, con el fin de que la encontrara Züleyha y se pelearan.

Sin embargo, ha sido Gaffur quien la ha encontrado y se la ha entregado a Demir, frente a Sevda y Züleyha. La joven, muy inocente, se ha percatado de que la pulsera era de Ümit, y en vez de sospechar algo, se ha ofrecido a llevársela ella misma en persona. Demir y Sevda se han quedado blancos, Züleyha no sospecha ni lo más mínimo...

Cuando ha llegado al despacho de Ümit, también se encontraba Müjgn. Y ambas se han quedado blancas al darse cuenta de que Züleyha había traído la pulsera de Ümit con buena fe: la joven no tenía ni idea de las infidelidades de su marido. Ümit ha seguido fingiendo su papel de amiga de Züleyha, y la joven no se imagina nada de lo que pasa, y es que en realidad Ümit está poniendo nervioso a Demir... ¡Él la ha llamado por teléfono para pedirle explicaciones! Pero estaba Züleyha en el despacho de Demir, por lo que no ha podido ser...

¿Qué pasará entre Ümit y Züleyha? ¿Le confesará la verdad del secreto de su marido?