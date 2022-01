Yilmaz sospecha de Demir: “Busca la manera de vengarse”

Demir y Züleyha se reúnen con unos amigos en el club. Demir tiene que cerrar un negocio importante y quiere que Züleyha esté a su lado. La joven no quiere acudir porque el pequeño Adnan está enfermo pero Demir no acepta un no por respuesta.

Lo que Demir no se imaginaba es que allí va a encontrarse con Yilmaz, su eterno enemigo. Yilmaz habla con Fekeli mientras observan a Demir, Züleyha y el resto de invitados: “Algo está planeando contra nosotros”, apunta Yilmaz.

Fekeli piensa que mientras no se meta en su camino le da igual lo que haga pero Yilmaz tiene claro que el siguiente paso de Demir será buscar la venganza.

Cuando Demir ve a Yilmaz y Fekeli quiere marcharse del restaurante. La tensión entre ellos es cada vez mayor.