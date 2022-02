Yilmaz no aguanta más: “Voy a salvar a Züleyha de ese infierno”

Yilmaz está destrozado. Se siente culpable por todo lo que ha pasado con Züleyha y Fekeli intenta animarle. El joven no aguanta más su matrimonio, no quiere ni ver ni escuchar a Müjgan, su matrimonio es una pesadilla.

“Somos como extraños, no quiero seguir así”, confiesa Yilmaz. Fekeli entiende que se siente impotente por no poder estar cerca de Züleyha ahora que lucha por su vida.

A Yilmaz se le caen las lagrimas delante de su padre: “No fui capaz de sacar a Züleyha de ese infierno. La dejé vivir como una prisionera en esa mansión y todo por Müjgan, no me dejaba respirar”, señala.

Yilmaz toma una decisión: “Cuando Züleyha despierte me divorciaré y la sacaré de ese infierno”, afirma.

¿Cumplirá Yilmaz su promesa?