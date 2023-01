Lütfiye se entera de que Fikret está en la guerra del Líbano y le reprocha sus mentiras a Züleyha

Lütfiye le ha echado en cara a Züleyha que la haya mentido. Fikret le pidió a la joven que no le dijera que se iba de misión al Líbano a buscar a Hakan Gümüşoğlu y Züleyha cumplió con su palabra.

Lütfiye acaba de saber la verdad y entre lloros y nerviosa le pide explicaciones a Züleyha. “mi niño precioso, que es carne de mi carne, está en medio de una guerra “, se repetía Lütfiye una y otra vez. Züleyha le dice que no le contó nada para protegerla, pensaba que volvería antes de lo esperado y no quería que se asustara, aunque para Lütfiye, es un momento pleno de terror, “Si lo pierdo no podré seguir adelante” dice entre lloros.

Fikret se fue para investigar a Hakan, le siguió hasta allí para descubrirlo todo, le dice Züleyha, pero nada parece tranquilizar a Lütfiye que solo se lamenta y piensa que hará si a Fikret le pasa algo allí.