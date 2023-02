Hakan se lleva a Züleyha y los niños de vacaciones… ¡Pero le oculta el verdadero motivo de irse!

Desde la llegada de Hamran a Çukurova, Hakan está muy intranquilo. El joven le está ocultando todo lo que está pasando a Züleyha, no quiere involucrarla ni que se preocupe de más.

Hamran ha llegado a Çukurova para vengarse de Gümüşoğlu y de Abdülkadir, por lo tanto, amenaza también a ellos mismos y sus familias. Züleyha vuelve a estar en el punto de mira.

Así que Hakan, tras su incidente con Hamran ha decidido incrementar la protección a su familia y llevárselos de vacaciones con el pretexto de irse de luna de miel. Züleyha se ha quedado muy sorprendida con la repentina propuesta de Hakan, pero ha accedido.

El matrimonio con sus hijos y Fadik se han embarcado en un viaje a un hotel de un amigo de Hakan. No obstante, Züleyha tiene la mosca detrás de la oreja, no se fía de las intenciones de su marido: “¿Qué es lo que me ocultas?”, le ha dicho la joven muy convencida. Hakan ha desviado el tema y lo ha negado todo… ¿Qué pasará si le descubre? ¿Conseguirán pasar unas vacaciones en paz?