La confesión de Fekeli que enfada a Yilmaz: “No he dejado que Müjgan y Behice se marchen”

Tras encontrarse con Züleyha y arreglar las cosas, al llegar al rancho el joven mantiene una conversación con Fekeli.

Su padre adoptivo piensa que lo mejor que puede hacer es divorciarse de su esposa: “No es saludable para ti, ni para ninguno de nosotros la relación que tenéis”, señala.

Yilmaz está de acuerdo, lo cierto es que la decisión de separarse de Müjgan ya estaba tomada pero no quiere que vea a su hijo: “A pesar de sus errores, no puedes eliminar a Müjgan de tu vida porque siempre será la madre de tu hijo”, señala Fekeli.

Fekeli y Yilmaz coinciden en que Müjgan no ha sido una buena esposa, pero deben reconocer que se ha desvivido por Kerem Ali, no sería justo para su hijo privarle del amor de su madre: “No he dejado que se marchen a Estambul, las he instalado en otra casa en Çukurova”, señala Fekeli.

Yilmaz no entiende por qué lo ha hecho sin consultarle: “Se quedará aquí hasta que os divorcies”, señala. Pero Yilmaz ya no tiene ninguna consideración por su esposa: “Müjgan no volverá a ver a su hijo nunca más, no le tengo ningún afecto, se ha portado muy mal”, sentencia Yilmaz antes de marcharse.

