The Tricksters secuestran a Henry Allen

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 17 | 'THE FLASH

Un asesino imitador, apodado The Trickster, coloca un serie de bombas por toda Ciudad Central. Para intentar detener al villano, Barry y Joe deciden visitar en la cárcel al The Trickster original, un criminal llamado James Jesse. Las cosas van de mal en peor cuando The Tricksters se unen y toman a Henry Allen como rehén.

Por otro lado, Iris le pide ayuda a Eddie con un caso, y mediante una serie de flashbacks descubrimos como a Harrison Wells se le ocurrió la idea del acelerador de partículas.