Cisco, Felicity y Cameron le salvan la vida a The Flash

The Flash detiene un robo pero los culpables huyen tras disparar al guarda y The Flash elije salvar la vida del hombre en lugar de perseguir a los criminales. Joe enseña a Barry un libro de sospechosos y Barry identifica a Leonard Snart (Wentworth Miller) como el líder del grupo de ladrones. Snart roba el ‘arma fría’ que podría matar a The Flash.

El doctor Wells se pone furioso cuando se da cuenta de que Cisco construyó el ‘arma fría’ sin decírselo a nadie y ahora ha desaparecido. Mientras, Iris ve cómo su padre la ignora tras enterarse de su relación con Eddie.

Finalmente, The Flash y el Capitán Frío mantienen un enfrentamiento épico en el que Snart juega con ventaha ya que conoce el punto débil de The Flash: "Mientras tu estás ocupado con los demás yo me salvaré a mi mismo"