María, rota de dolor por su novio, lo paga con Gema: "No somos amigas, te estás tomando muchas confianzas"

María ha descubierto un retrato de Begoña en el cuaderno de dibujos de Andrés. ¡La joven se ha roto en mil pedazos!

Desde que llegó, había notado cierta complicidad entre su novio y Begoña, pero él la calmó y decidió dejarlo pasar... ¡Pero sus sospechas eran correctas! Cuando una mujer se alarma, no suele no tener razón. Andrés ha hecho un retrato de su cuñada, lo que le ha sentado a María como un jarro de agua fría...

En ese momento ha llegado Gema, y ha intentado animarla, pero María estaba destrozada y lo ha pagado contra la mujer de Joaquín. "¿No tenías mucha ropa que planchar?", le ha dicho con desprecio a la mujer.

Cuando Gema ha intentado tranquilizarla, ella ha respondido con ataques: "Que hayamos dado una vuelta por Toledo no significa que seamos amigas", le ha dicho en tono cortante. Gema, que no sabía ni dónde meterse, ha asentido ante lo que le decía la señora y le ha pedido disculpas. "Te estás tomando muchas confianzas", le ha dicho María, recordándole que cada una tiene su sitio, ya que ella es una señorita y Gema una empleada del hogar. ¡Y no van a ser nada más! ¿Qué pasará ahora entre ellas? ¿Cómo lidiará María con lo que ha descubierto de Andrés?