Manuela, la tía de Claudia, llega a Toledo para visitar a su sobrina

Manuela ha llegado a Perfumerías De la Reina para visitar a su sobrina Claudia y estar con ella tras la pérdida de Mateo y el hijo que esperaba. ¡Claudia está muy feliz con la visita de su tía y la recibe con los brazos abiertos!

Manuela trabajaba en Madrid, pero se ha quedado sin trabajo recientemente y ahora tiene miedo por si no encuentra trabajo por la edad que tiene. Si no tendrá que volver al pueblo y eso es algo que no quiere y que ahora ni se lo plantea.

De momento, quiere disfrutar de la compañía de su sobrina y pasar unos días juntas. ¿Se quedará mucho tiempo Manuela en Toledo?, ¿buscará trabajo allí?