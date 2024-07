Luz consuela a Jaime tras conocer sus desoladores resultados médicos: su tumor no es operable

El tumor cerebral de Jaime parece estar más avanzado que nunca y los dolores y mareos cada día son más frecuentes. Además, las pruebas médicas han confirmado sus mayores miedos, dejando su destino a la suerte.

Cuando Luz ha llegado a consulta, la expresión del Jaime lo ha dicho todo: “El tumor ha crecido y no se puede operar”, ha explicado el hombre con lágrimas en los ojos, afirmando que hay que prepararse para lo que viene.

Y aunque la médica ha insistido en no rendirse, parece que Jaime ya ha tomado una decisión: “No quiero malgastar el poco tiempo que me queda en la sala de espera de un hospital”.

A pesar de que Luz se niega a aceptarlo, le ha prometido estar a su lado hasta el final mientras ambos se fundían en un tierno abrazo.

Ahora que Jaime sabe que le queda poco tiempo… ¿aprovechará sus últimos días dando un paso más con la médica?