Lázaro se enfada con Julia y la daña... ¿Estará bien la pequeña?

Lázaro ha secuestrado a Julia para hacerle chantaje a Jesús de la Reina. Él es inocente pero fue la cabeza de turco que eligió la familia De la Reina para que cargara con el asesinato de Clotilde, la mujer de Jesús y madre de Julia. Pero en realidad, fue Valentín, el mayor de los Merino, quien la mató.

Tras cumplir seis años de condena, Lázaro busca venganza y le está pidiendo dinero a Jesús a cambio de su hija.

La pequeña Julia le pregunta qué le va a hacer y él termina por ofuscarse y enfadarse con la niña. ¡Estaba bebido! Lázaro le ha explicado que él no mató a Clotilde y que no quiere hacerle nada, pero sí quiere que Jesús le pague: "Yo no hice nada, tienes que creerme", le dice el hombre desesperado.

En un momento de impotencia, mientras Julia grita, él se abalanza sobre ella y la asfixia sin querer... ¿Está bien Julia? ¿La ha matado Lázaro sin pretenderlo?