Julia le ruega a Begoña que se quede en casa y nunca se marche: "Te quiero tanto mamá, no te vayas"

Begoña no puede más.

Tras enterarse de que a Andrés no le ha sido concedida la nulidad matrimonial de María, se ha venido abajo.

Las últimas semanas están siendo muy duras para ella, ya que Julia, se ha unido mucho más a María, su nueva albacea y tutora. Montes se siente en un segundo plano, y cree que la casa de los De la Reina ya no es su lugar.

La enfermera ha recogido sus cosas dispuesta a marcharse de allí, sin embargo, Julia se la ha cruzado en el vestíbulo y ha comenzado a hacerle preguntas.

Aunque al principio ha intentado mentir, lo cierto es que la niña se ha dado cuenta de que su madre estaba intentando marcharse... ¡Y ha entrado en ataque de pánico!

"¡Mamá no me dejes, me lo prometiste!" le ha gritado la niña llorando. Julia le ha rogado que no se marchara de su lado y que se quedara allí, y se ha disculpado por no haberle prestado atención en los últimos días.

Begoña, conmovida, se ha disculpado por llegar a pensar en irse y le ha prometido que se va a quedar siempre con ella. María que miraba desde la parte de arriba de la escalera, se ha enfadado mucho al oír como la llamaba "mamá".

¿En qué quedará todo esto?