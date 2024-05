Jaime quiere recuperar el tiempo perdido con Marta y... ¡acaban por besarse!

La llegada de Jaime no deja de pesarle a Marta, y aunque intenta comportarse como siempre, no puede esconder que todo ha cambiado, y que su marido ya no es la persona que ama. Sin embargo, después de hablar con su padre, está intentando hacer todo lo posible por arreglar lo que lleva mucho tiempo roto.

El matrimonio ha pasado una velada haciendo una pequeña cata de vinos para elegir un regalo para ella y para Damián, mientras ambos recordaban viejos tiempos de cuando pasaban los días y las noches en alta mar.

Jaime le ha confesado lo mucho que la extrañaba en sus travesías, y aunque Marta ha dudado, finalmente han acabado besándose… ¡e incluso subiéndose a su cuarto!

¿Qué ocurrirá con la pareja? ¿Se olvidará Marta de Fina y recuperará el tiempo perdido en su matrimonio?