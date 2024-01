Sueños de Libertad, la gran apuesta de Atresmedia, en el Content Americas de Miami

Atresmedia pisa fuerte en el mercado internacional Content Americas de Miami 2024 al que acude con la que será una de sus grandes apuestas de ficción en este año: Sueños de Libertad, superproducción que se emitirá diariamente y que se estrenará muy pronto en Antena 3. ¡Cada vez queda menos para verla en las televisiones de nuestro país!

La nueva ficción española está protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández, Dani Tatay y Nancho Novo y narra la historia de Begoña Montes, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico, que buscará la ansiada libertad en la España de 1958. Amor, rivalidad, familia, amistad… en una historia optimista, esperanzadora y llena de secretos.

La serie cuenta en su reparto también con Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Amanda Cárdenas, Juan Gea, Alba Brunet, Guillermo Barrientos y Carolina Lapausa, entre otros. Está producida por Atresmedia TV en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García, Jaume Banacolocha y Joan Noguera son los productores ejecutivos. La dirección corre a cargo de Joan Noguera. Al frente de la coordinación de guion, Eulalia Carrillo.

La feria audiovisual, Content Americas se celebrará durante los días 23, 24 y 25 de enero en Miami. Se trata de un mercado clave en la industria audiovisual en el que cadenas, operadores, productores… se dan cita para cerrar acuerdos de venta de contenidos internacionalmente.

Atresmedia mostrará las primeras imágenes de Sueños de Libertad en el panel Spain Content Goldmine: In Demand Like Never Before, una sesión patrocinada por ICEX que se celebrará en la sala Acapella 1 del hotel Hilton Downtown a las 5.15 de la tarde del próximo martes 23 de enero.

Además de Sueños de Libertad, Atresmedia también acudirá a este mercado con, entre otras, las series de originales de atresplayer ‘Vestidas de Azul’, ‘Camilo Superstar’, ‘La Caja de Arena’, ‘Zorras’ y ‘Déjate ver’; todas ellas estrenadas recientemente en la plataforma y con gran acogida de público y crítica, lo que ya ha levantado interés de compañías de todo el mundo.

El equipo de Atresmedia TV International Sales, encargado de la distribución internacional de todos los títulos del Grupo Atresmedia, estará presente en el stand de AUDIOVISUAL

FROM SPAIN ubicado en el número 212 del Market Floor dentro del hotel Hilton Downtown, donde se celebra el evento.

Primeras imágenes

Sueños de Libertad llegará muy pronto a Antena 3 y cada día se van descubriendo más detalles sobre sus tramas y personajes. La nueva superproducción de Antena 3 desvelará hoy en El Desafío su primer tráiler donde los espectadores podrán descubrir novedades sobre la serie. Veremos a Alain Hernández, Nancho Novo, Natalia Sánchez y Dani Tatay, entre otros, dar vida a la familia de La Reina, los dueños de una fábrica de perfumes.