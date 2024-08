¿Cuánto conoces de José Milán? ¡Descubre todo acerca del actor que da vida a Tasio en Sueños de libertad!

José Milán siempre ha sido una caja de sorpresas y una gran persona con la reírte y pasar el rato gracias a su naturalidad. Pero esta vez… ¡ha cruzado todos los límites!

A pesar de que el madrileño ha reconocido que no es muy bueno en inglés, nos ha revelado su mayor unpopular opinión, que nos ha dejado… ¡alucinados! El joven no soporta las piscinas, confesando que no es capaz de meterse por la cantidad de gérmenes que se encuentran en ellas.

También ha dejado claro que la mayor red flag es sin duda una persona que no te escuche: “Si ya solo el hecho de escuchar no lo vas a hacer, no te quiero a mi lado”.

Además, como buen madrileño, ha declarado que su ciudad favorita es la capital y que es un apasionado de los documentales de animales.

¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? ¡Corre y dale al play para ver la entrevista completa!