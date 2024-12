Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¡Gema descubre que Joaquín le ha sido infiel!

En el próximo capítulo...

Joaquín decidirá no ceder al chantaje de Jesús y le acabará confesando a Gema que...¡le ha sido infiel! hay no quedará la cosa y Gema le preguntará directamente si esa mujer es Miriam y Joaquín no podrá negarlo. ¿Qué pasará a partir de ahora?

Damián se encontrará a Santiago malherido tras la paliza por parte del matón que contrató Marta y el De la Reina sospechará que Marta está detrás de todo....

Jesús hablará con Begoña sobre la idea de tener un hijo y darle un hermanito a Julia. La enfermera le recordará, a su todavía marido, que es muy complicado ya la nulidad matrimonial está en marcha y que él no puede tener hijos. Sin embargo. Jesús le propondrá a Begoña que...¡podrían adoptar un hijo! ¿lo harán?

Claudia se despedirá de Mateo en un lugar idílico mientras agradecerá a sus amigos que la llevasen hasta allí para cumplir uno de sus mayores sueños y don Pedro seguirá empeñado en vengar la muerte de su hijo. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar?

