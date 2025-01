Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna no aceptará el plan de Jesús y se alejará de don Pedro

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Digna no va a permitir que Jesús les tire por tierra su proyecto del balneario. Les pedirá a sus hijos que no se rindan y le pedirá cuentas a don Pedro. No entiende que él apoye ese acuerdo y tomará una drástica decisión: alejarse de él. ¿Será para siempre?

Fina no acaba de creerse las buenas intenciones de Pelayo. Creerá que él joven solo quiere seducir a Marta y se enfadará con ella. Marta le pedirá que confíe en ella, pero no le contará el gran secreto de Pelayo.

Damián organizará una cena para dar la bienvenida a Tasio en la familia, algo que a Jesús no le hará ninguna gracia. Además, Leonor seguirá haciendo de las suyas y Claudia perderá los nervios.

Por otro lado, una mujer que atendió Luz en el dispensario morirá de un infarto y el marido de la mujer le echará las culpas a la doctora. ¿la denunciará?

